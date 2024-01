Chi è Ratchopper | il produttore che duetterà con Ghali a Sanremo 2024?

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Souhayl Guesmi, conosciuto artisticamente comeè un musicista, compositore,e deejay nonché ingegnere del suono. Quest’ultimo ha conquistato la scena musicale con la sua abilità eccezionale nella produzione di basi rap e trap. La sua carriera è un viaggio affascinante attraverso il mondo della musica, e la sua collaborazione con artisti di fama internazionale lo ha reso un nome di spicco nel panorama musicale. A soli 14 anni,ha iniziato il suo percorso musicale rielaborando canzoni e suoni, un segno precoce del suo talento ...

Di Redazione Online Amadeus ha ufficializzato da Fiorello brani e ospiti della serata cover di Sanremo 2024, che andrà in scena al Teatro Ariston venerdì 10 febbraio. Amadeus ha… Leggi ...Ratchopper, musicista e produttore noto per le sue eccezionali basi trap e rap, sarà a Sanremo in un duetto insieme a Ghali: ecco chi è ...Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata. Chi è Ratchopper, Souhayl Guesmi: biografia e carriera Souhayl Guesmi, questo il vero nome di Ratchopper (o Rat Chopper), è ...