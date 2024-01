Chi è lo chef e attore Andy Luotto | la moglie Antonella e i figli

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 gennaio 2024), è nato a New York nel 1950 (al secolo André Paul). Ha vissuto negli Stati Uniti fino a 15 anni, poi si è trasferito in Italia su consiglio della madre: “Ero un vero ragazzo di strada e c’era il riformatorio in vista. Dunque mia mamma, scienziata pazza, mi diede una valigia, mi mise la foto di papà in mano e mi disse: “Vai a conoscerlo”. Il mio papà era direttore di doppiaggio e subito mi mise a lavorare con lui, e infatti ho doppiato in lingua inglese i più grandi attori da Alain Delon, Massimo Troisi, Giannini, Alvaro Vitali ecc…”, ha raccontatoin una lunga intervista a Food Makers. Laureatosi nel 1969 all’Università di Boston in cinematografia, negli anni seguenti ha lavorato come doppiatore in alcuni film italiani distribuiti negli Stati ...