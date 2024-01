Chi è Fleximan | il disturbo antisociale e le multe ricevute | l’identikit del vendicatore di autovelox

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Secondo la criminologa Simona Ruffini, “il malcontento si allarga alla cittadinanza, che si sente in qualche modo vendicata”

Gli automobilisti del nord Italia, in modo particolare delle zone tra la Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e il Piemonte, hanno un nuovo eroe: si ... (cultweb)

Rosolina - Tutti lo cercano, ma nessuno lo trova. Non qui e non finora, perlomeno: da otto mesi a questa parte il ? Fleximan ? (o più probabilmente i ... (ilgazzettino)

Milano – Un eroe, sui social certamente. Ma ora anche sulle strade, dove in più punti sono comparsi striscioni per inneggiare alle gesta di ... (ilgiorno)

Fleximan , ecco chi è l’uomo che abbatteva gli autovelox in Piemonte . Individuato dai carabinieri grazie alle telecamere di sicurezza Fleximan è il ... (361magazine)

Nell’ultimo “colpo” a Villa del Conte, nell’Alta Padovana, per la prima volta era spuntata anche una “rivendicazione”, con tanto di scritta: ... (secoloditalia)

Fleximan identificato. Un uomo che è stato fermato e denunciato per danneggiamento a seguito dell'abbattimento di due autovelox in Piemonte ...Un 50enne di Druogno è stato tradito dalle telecamere di sorveglianza della zona dove aveva distrutto l'autovelox sulla Statale 337 ...Un primo ‘Fleximan’, responsabile di aver distrutto due autovelox, è stato identificato e denunciato in Piemonte ...