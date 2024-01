Chi è Edoardo Prati | latinista | influencer e drag queen | il Barbero di TikTok

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 26 gennaio 2024)nato nel 2004, è un giovane studente di Rimini di Lettere Classiche, divenuto ormai una celebrità sue Instagram grazie ai suoi video sulla letteratura latina e italiana dei primi secoli., però, è conosciuto in Emilia anche con il nome di Plastic Doll, ovvero il suo alter ego in versione; il giovane, infatti, sin dall’età di 17 anni partecipa a spettacoli in cui interpreta un personaggio femminile. Oggi vive a Bologna.è diventato un beniamino digrazie a brevi video divulgativi in cui utilizzando testi della letteratura classica, affronta temi universali come l’amore, la felicità e il senso della vita. Molti lodano la sua capacità di esposizione, e di veicolare con semplicità concetti complessi, alla ...