Chi è Beniamino Zuncheddu | dopo 32 anni di carcere la procura chiede la sua assoluzione Attesa la sentenza

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Cagliari, 26 gennaio 2024 –aver passato 32inpotrebbe vedersi dichiarato innocente. Oggi, durante l’udienza del processo di revisione che vede imputato il 58enne sardo, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di tre pastori, iltore generale, che rappresenta l’accusa, ha chiesto l’è stato ritenuto l’unico responsabile della strage di Sinnai (provincia di Cagliari), in cui furono uccisi Gesuino Fadda, 56, il figlio Giuseppe, di 24, proprietari di un ovile, e il loro dipendente Ignazio Puxeddu, 55enne. Il genero di Fadda, Luigi Pinna, di 29, rimase gravemente ferito. Era l’inizio di gennaio del 1991. La pista che ...

Condannato all’ergastolo in via definitiva per la strage di Sinnai (Cagliari), potrebbe essere dichiarato innocente al processo di revisione ...La revisione del processo nei confronti di Beniamino Zuncheddu, accusato della strage del Sinnai ...Nella realtà, come è emerso, chi sparò aveva una calza sul volto e dunque non era in alcun modo ...“Sono fiducioso”. Così Mauro Trogu, il legale di Beniamino Zuncheddu, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano cosa si aspettasse dalla sentenza in corte d’appello. Zuncheddu è stato condannato ...