Chef Rubio fermato con una tanica da 5 litri di “sangue animale” “Vado alla Farnesina a protestare per la Palestina”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Roma, 26 gennaio 2024 -direttocon in auto unadi 5di. A fermare per un controllo Gabriele Rubini è stata la polizia, che davanti al contenitore sospetto ha deciso di accompagnare loin commissariato, dove sarà esaminato il liquido rosso che trasportava. Intantomanifestazione organizzata da Potere al Popolo, contro la censura alle bandiere dellaprogrammata per questa mattina nei pressi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, i manifestanti hanno tentato di imbrattare di rosso la bandiera di Israele, coincidenza non sfuggita alle forze dell'ordine., ...

