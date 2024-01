Chef Rubio fermato con una tanica da 5 litri di sangue animale | andava a una manifestazione pro-Palestina

(Di venerdì 26 gennaio 2024)dalla polizia per un controllo Gabriele Rubini, in arte, sarebbe stato trovato in possesso di unain plastica con dentro cinquedi una sostanza compatibile con. Secondo quanto si apprende Rubini, portato in commissariato, avrebbe dichiarato di essere diretto al sit-in davanti alla Farnesina dove, più tardi, alcuni partecipanti hanno tentato di imbrattare di rosso la bandiera di Israele. Cosa è successo “Richiamiamo a gran voce le sorelle e i fratelli della Causa Palestinese per la Giornata della Memoria: è nostra intenzione smascherare tutte le incoerenze e le ipocrisie di un sistema colluso che impiega due pesi e due misure…”. Di @GhitaIacono https://t.co/gjbUqooeOu pic.twitter.com/kjzEAFGnY9— ...

La polizia ha fermato per un controllo Gabriele Rubini, in arte chef Rubio: sarebbe stato trovato in possesso di una tanica in plastica con dentro cinque litri di una sostanza compatibile con sangue ...Guai per Chef Rubio, ...Ancora guai per Gabrielele Cherubini, conosciuto come 'chef Rubio', noto per le posizioni pro-Palestina. L'uomo è stato fermato dalla polizia per un controllo e trovato in possesso di una tanica in ...