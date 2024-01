Chef Rubio fermato con tanica di sangue di maiale | andava a manifestazione pro Palestina

fermato dalla polizia per un controllo Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio , sarebbe stato trovato in possesso di una tanica in plastica con dentro ... (tpi)

fermato dalla polizia per un controllo Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio , sarebbe stato trovato in possesso di una tanica in plastica con dentro ... (thesocialpost)

AGI - Ancora guai per Gabriele Cherubini, conosciuto come ' Chef Rubio ', noto per le posizioni pro- Palestina . L'uomo è stato Fermato dalla polizia ... (agi)

Uno Chef Rubio sempre fuori controllo è stato fermato dalla polizia per un controllo a Roma. Era diretto alla Franesina per un sit in contro ... (secoloditalia)

I problemi per Chef Rubio non accennano a fermarsi neanche nel 2024. Oggi, durante un controllo della polizia, lo Chef è stato trovato in possesso ... (ildifforme)

Fermato dalla polizia per un controllo Gabriele Rubini, in arte chef Rubio, sarebbe stato trovato in possesso di una tanica in plastica con dentro cinque litri di una sostanza compatibile con sangue ...Era diretto alla manifestazione pro Palestina in programma questa mattina nei pressi del Ministero degli Esteri ...Gabriele Rubini, in arte chef Rubio, è stato fermato dalla polizia per un controllo. Rubini sarebbe stato trovato in possesso di una tanica in plastica con dentro cinque litri di una ...