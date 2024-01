Che fine ha fatto Stefania Prestigiacomo?

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Due volte ministra, l'ex parlamentare siciliana di Forza Italia si è distinta anche per avere espresso delle posizioni contrarie alla linea ufficiale del suo partito: cosa sta facendo ora dopo 28 anni alla Camera?

La Bce lascia invariato il costo del denaro confermando le previsioni della vigilia. Lo scenario internazionale resta difficile. Ma non è facile ... (corriere)

Bufera sul Partito Democratico in Veneto . Anna Maria Bigon, la consigliera regionale che con il suo voto contrario è risultata pochi giorni fa per ... (panorama)

Nel 1949 il New Statesman indisse un concorso fra i lettori, che inventassero un incipit di romanzo alla Graham Greene : Greene partecipò e vinse a ... (ilfoglio)

che alle ore 18 ospiterà il Carpi nel match valido per la 2ª di ritorno della Serie A Gold. La formazione biancazzurra, sconfitta nelle ultime due gare di campionato disputate a cavallo tra la fine ...Quelli che Christian De Sica ha definito i nuovi «cafoni ... e il pubblico comincia a essere meno disponibile a farsi bersagliare dal cattivo gusto senza fine. Anche perché stiamo parlando di un post ...Fine della lista civica “Imperia Rinasce”, dunque «È ancora presto per le certezze, vero è che il civismo ha dei limiti, anche e soprattutto territoriali. Rimanere fermi significa rischiare in futuro ...