Cerveteri | Santa Marinella Furti in appartamento Intensificate le attività di prevenzione e di controllo del territorio dei Carabinieri

I Carabinieri hanno svolto varie operazioni di servizio, nonché servizi straordinari di controllo del territorio, concentrati soprattutto nell’area delle località di Cerenova e Campo di Mare del ...Lavori in corso nella parte più alta di Cerveteri. Hanno infatti preso il via i cantieri di rifacimento del manto stradale di Via Arno, via Po e via Tevere, nell’intersezione che separa via Piave e vi ...CERVETERI - Torna a Cerveteri il Cerveteri Film Festival, la rassegna dedicata a film e cortometraggi promossa dall’amministrazione, con il sostegno e contributo del MiBact, realizzata sotto la direzi ...