Ceferin rivela | “Juventus? Buon rapporto | altri due club italiani non si sono pronunciati contro la Superlega”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Aleksander, presidente della UEFA, ha rilasciato un’intervista a Repubblica all’indomani delle dimissioni del vicepresidente Zvonimir Boban: “Non merita il mio commento, chi ci conosce arriverà alle proprie conclusioni. L’adeguatezza di ogni tipo di cambiamento non viene determinata da un singolo individuo ma dal Congresso: abbiamo fiducia nel nostro processo decisionale democratico. Ricandidarmi nel 2027? Quando sarà il momento lo dirò“.ha poi toccato anche il tema: “E’ un progetto vuoto. Real Madrid e Barcellona non verranno seguite da nessune senza tutte queste altre squadre è difficile organizzare una competizione del genere. La stabilità deiè garantita proprio dalle competizioni Uefa“. Infine, sulla: “Ilè ...

Dalla Treccani: “Asterisco: segno grafico a forma di stelletta”. Quella stelletta l’Inter vuole trasformarla in stella, la seconda della sua storia, e come darle torto Il fatto è che di recente i ner ...

LO “SQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO” E IL PIANO DI RIENTRO – II numeri dell’ultimo bilancio 2022, pubblicato solo a manifestazione conclusa – chissà se per semplice coincidenza o per non guastare la ...

Sulle prime pagine inglesi di oggi, mercoledì 24 gennaio 2024, si parla della vittoria del Chelsea nella semifinale di ritorno della Carabao Cup.