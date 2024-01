Ceferin attacca | «Boban non merita niente | sulla Superlega…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Le parole di Aleksander, presidente della Uefa, sull’addio didal board e lo sviluppo della Superlega Aleksander, presidente della Uefa, ha parlato a La Repubblica.– «Lui nonil mio commento. Chi conosce lui e me arriverà naturalmente alle proprie conclusioni. Il Congresso, e non un singolo individuo, detiene l’autorità per determinare l’adeguatezza di qualsiasi cambiamento. Confidiamo nel nostro processo decisionale collettivo e democratico, per guidarci efficacemente verso il futuro». SUPERLEGA – «La Superlega è contro ogni logica del calcio. E se nessuno la vuole, nessuno la fa. Un completo nonsenso. Per il CEO di A2, come io chiamo una sigla che rappresenta solo 2 club, prendo in prestito la definizione dal presidente della Liga spagnola, Javier Tebas: è ...