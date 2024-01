C' è una promessa che viene dall' Olocausto | mai più E invece sta succedendo ancora

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dialogando con i familiari degli ostaggi alla vigilia della giornata della Memoria. Per gli ebrei il 7 ottobre è stata una nuova Shoah: “1.200 persone uccise in 12 ore è esattamente la stessa proporzione di morte degli anni di Hitler"

«Garantire una gestione responsabile, sostenibile e sicura delle soluzioni tecnologiche più evolute è una necessità. La strada verso ..."C'è una promessa che viene dall'Olocausto, che abbiamo ripetuto a tutti i Paesi e a tutti gli ebrei in giro per il mondo: mai più. Invece sta succedendo ancora. Se le persone in Israele comparano il ...Una collaborazione che si rivelerà non priva di insidie. Manuel Lujan è il protagonista assoluto de La Promessa. Il marchesino è interpretato da Arturo Garcia Sancho. L'attore classe 1990 ha debuttato ...