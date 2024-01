“C’è la notizia su Perla” Grande Fratello | allarme per Beatrice | sta andando a finire così

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Importantefuori dalper, che farà tremare tanti concorrenti. Infatti, potrebbe esserci un cambiamento repentino nelle dinamiche della casa, e gli avversari della giovane gieffina dovrebbero iniziare seriamente a preoccuparsi. Le ultime informazioni sono decisamente molto chiare e potrebbero davvero provocare uno scossone. Intanto, prima di dirvi tutto su cosa succede alper quanto concerneha messo in guardia Vittorio su Greta. “Ho un conto in sospeso con lei, anche su di me aveva parlato male. Fa tanto la maestrina! Ma parla come mangi pudica, che forse è meglio. Greta non reagisce”. Dopo queste parole è possibile ci sarà un confronto in studio. Come ci sarà tra ...