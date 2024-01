Catania | controlli dei Carabinieri nelle zone della “movida” | due denunce e sanzioni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Pubblicato il 26 Gennaio, 2024 Sono oltre 30 iCompagnia diPiazza Dante che, nel corsonotte, di propria iniziativa e con il supporto del 12° reggimento “Sicilia”, hanno intensificato le attività di prevenzione dei reati nel centrocittà e, nello specifico, in corrispondenza delle areema anche sul lungomare, potenziando i pattugliamenti delledi maggiore aggregazione ed effettuando una serie di perquisizioni per la ricerca di armi e droga. L’obbiettivo primario è stato quello di contrastare ogni forma d’illegalità diffusa e i reati predatori, in modo tale da aumentare la sicurezza reale e percepita, a tutelapopolazione e dei turisti. Le perquisizioni personali e ...