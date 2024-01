Castel Campagnano | trattore si ribalta | muore operaio 48enne

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 26 gennaio 2024). Unè morto ieri nel casertano a causa delmento del suo. È accaduto a, dove a perdere la vita è stato un cittadino romeno, da tempo residente a Formicola (Caserta). Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo era alla guida di unche, per cause ancora da chiarire, si èto. Alcuni colleghi hanno provato a salvarlo, chiamando poi anche i soccorsi. Inutile l’intervento del personale sanitario, che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini sullo status dell’. La salma è stata trasferita ...