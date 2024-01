Cassolnovo | ucciso e bruciato in campagna | chiesti 18 anni per Massimo Rondinelli | autore delle fucilate

(Di venerdì 26 gennaio 2024)(Pavia) – Diciott’di reclusione. È la richiesta che il sostituto procuratore di Pavia Andrea Zanoncelli ha formulato nei confronti di, 35, comparso davanti al giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Pavia Luigi Riganti accusato dell’omicidio di Ibrahim Mansour, il quarantaquattrenne egizianoin un capannone poco fuori l’abitato di. La sua confessione a giugno 2023, per quanto lacunosa, era stata determinante per ricostruire l’accaduto.aveva ammesso di aver sparato a Mansour il cui corpo era stato poi caricato sulla sua auto, un’Audi, e trasportato nelle campagne al confine tra Mortara e Gambolò dove la macchina era stata data alle fiamme nel tentativo di depistare le ...

Udienza preliminare per l’ex cognato della vittima, Il movente: le continue richieste di denaro da parte di Ibrahim Mansour ...La richiesta del pm per l’imputato reo confesso. Il padre e il fratello a processo, per la madre richiesta di rinvio a giudizio ...CASSOLNOVO. Si avvicina la verità giudiziaria sull’omicidio di Ibrahim Mohamed, il 44enne ucciso a colpi di pistola e fucile in un capannone a Cassolnovo e trovato senza vita, il 14 gennaio di un anno ...