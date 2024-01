Cassano d’Adda | è polemica sulla difesa del verde nel centro storico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Milano), 26 gennaio 2024 – Via libera alle ruspe per i lavori di rigenerazione deldopo l'ultimo ostacolo superato dell'albero da spostare ma le polemiche politiche non si placano. Svolta sul caso della magnolia che aveva tenuto in stallo l'area per i lavori di rigenerazione di piazza Garibaldi in questi primi giorni di cantiere: la pianta continuerà a vivere piantumata in un'altra zona cittadina all'interno del parco pubblico in via Carlo d'Adda. La volontà di riqualificare piazza Garibaldi e quella di via Veneto è stata per anni un obiettivo presente nelle agende per più di un'Amministrazione comunale del passato, alla voce progetti da realizzare. Quegli intenti sono poi rimasti chiusi nei cassetti degli uffici comunali, per mancanza di disponibilità economica da parte del comune per ...