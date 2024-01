Caso Pifferi | psicologhe indagate | Questo è un processo alle idee

Leggi su ilgiorno

(Di venerdì 26 gennaio 2024) di Andrea Gianni MILANOradici del comportamento di una delle duedel carcere milanese di San Vittore, che si sono occupate della 38enne Alessia, aper aver abbandonato in casa e lasciato morire di stenti la figlia Diana che aveva meno di un anno e mezzo, ci sarebbe una "battaglia contro l’autorità giudiziaria e con la società" condotta "con i mezzi a propria disposizione", in quel procedimento e anche più in generale nell’ambito della propria attività professionale. È quanto sostiene il pm Francesco De Tommasi in una memoria agli atti dell’inchiesta per falso ideologico e favoreggiamento, condotta anche attraverso intercettazioni nelle quali, si legge, la psicologa non risparmiava "critiche" a Salvini e a Giorgia Meloni. Un "movente antisociale" dimostrato, secondo il pm, da alcune ...