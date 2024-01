Caso Maignan | indentificati gli autori degli insulti razzisti | c’è anche un uomo di colore

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Oltre al tifoso già identificato e daspato, la Polizia di Udine ha individuato altre 4 persone indiziate di avere gridato pesantissiminei confronti del portiere del Milan Mike. Come è noto, durante il match tra l’Udinese e i rossoneri sabato scorso 20 gennaio. Si tratta di due uomini e una donna di 45, 32 e 34 anni della provincia di Udine, e di undi 42 di Udine, tutti deferiti in stato di libertà alla Procura che sta coordinando le attività di indagine. Non è ancora finita qui: la notizia èche tra questi ci sarebbeuna persona di. A riferirlo è il Corriere della Sera. Il Questore Alfredo D’Agostino ha emesso nei confronti di tutti i soggetti un Daspo di 5 anni. Ovvero la misura massima prevista trattandosi di ...