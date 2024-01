Caso disforia di genere al Careggi | le famiglie al ministro | “A rischio la vita dei nostri figli”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Mentre continua l’accertamento del Ministero della Salute sul centro per ladidell’ospedale, atto a stabilire se l’iter seguito nel trattamento dei pazienti minorenni sia corrispondente a quello voluto dalla legge, e insieme ad esso cavalca indisturbato il dibattito politico che, come spesso accade, raggiunge livelli ideologici, ci sonoe ragazzi che rimangono a guardare, in attesa di scoprire il proprio futuro.diLadiè tornata al centro del dibattito dopo l’interrogazione parlamentare di Forza Italia sulla struttura fiorentina e la conseguente ispezione ministeriale. Da lì ne è venuto fuori un vero e propriopolitico. Visualizza questo post su ...

Lettera a Schillaci "sbigottiti" per l’ispezione inviata in reparto "Si smetta di mettere a rischio la vita dei nostri figli".Careggi le ha salvato la vita». Cinzia Messina racconta così la vicenda di sua figlia Greta, oggi non ancora 18enne, e del rapporto con l’ambulatorio sulla disforia di genere di Careggi che le due ...Le storie delle famiglie che da tutta Italia si affidano al centro fiorentino sotto indagine per le terapie sui minori ...