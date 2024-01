Casini | «Lo stadio vuoto per Napoli-Fiorentina? Alcune squadre squadre all’estero tirano poco…»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Lorenzoprova a mettere una toppa alle polemiche per lo scarso pubblico a Riad per la Supercoppa e i fischi al minuto di silenzio per Gigi Riva. Il presidente della Lega Serie A dice che non c’è stato un danno di immagine per il calcio italiano. “Sui fischi va chiarito. D’intesa con la federazione, c’era l’esigenza di dare un segnale e quindi si è concordato per il minuto di silenzio al secondo tempo. Ci ha messo in guardia il viceministro dello sport, dicendo che il pubblico non avrebbe capito senza un annuncio in arabo. Cosa è successo? È stato fatto l’annuncio, è partito il minuto. Non c’è stato un minuto di fischi, solo un fraintendimento”. Sulloper: “Sicuramente non c’è stato un alto numero di tifosi, sappiamo che ci sono ...