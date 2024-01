Carlo Petrini e la carne coltivata | «Ogni anno si uccidono 77 miliardi di animali | gli attuali consumi sono insostenibili»

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il gastronomo e scrittorein un op-ed su La Stampa oggi difende la. Spiegando che può «salvare il pianeta». «nel mondo vengono uccisi 77di, la maggior parte dei quali htrascorso la vita in spazi angusti, alimentati esclusivamente con mangimi e insilati, e con l’unico scopo di diventareda macello», spiega. E questo a causa «dell’tà deglidi, resi possibili da un modello di allevamento intensivo altrettanto insostenibile». In più, «l’attuale industria zootecnica da sola è responsabile del 15% delle emissioni totali di gas serra. Contribuisce alla ...

