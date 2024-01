Carlo III ricoverato per intervento alla prostata | nello stesso ospedale anche Kate Middleton

(Di venerdì 26 gennaio 2024) (Adnkronos) – ReIII è entrato oggi, 26 gennaio, inper le cure. Ne ha dato notizia Buckingham Palace, precisando che "il re è statoquesta mattina in undi Londra per cure programmate. Sua Maestà desidera ringraziare tutti coloro che hanno inviato i loro auguri durante la scorsa

Re Carlo III è stato ricoverato alla London Clinic, la stessa dov’è ricoverata Kate Middleton, per sottoporsi all’intervento alla prostata programmato. Lo ha annunciato Buckingham Palace in una nota, ...Si trova nello stesso ospedale dove Kate Middleton è stata operata all'addome Re Carlo III è stato ricoverato questa mattina alla London Clinic, un ospedale privato a Londra, per un’operazione… Leggi ...Re Carlo III ricoverato alla London Clinic, la stessa dove si trova Kate Middleton, per un intervento programmato alla prostata. Lo ha annunciato Buckingham Palace: l'ospedale privato nella capitale ...