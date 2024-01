Carlo III ricoverato per intervento alla prostata | nello stesso ospedale anche Kate Middleton

(Di venerdì 26 gennaio 2024) (Adnkronos) – ReIII è entrato oggi, 26 gennaio, inper le cure. Ne ha dato notizia Buckingham Palace, precisando che “il re è statoquesta mattina in undi Londra per cure programmate. Sua Maestà desidera ringraziare tutti coloro che hanno inviato i loro auguri durante la scorsa settimana ed è lieto di apprendere che la sua diagnosi sta avendo un impatto positivo sulla consapevolezza riguardo la salute pubblica”., 75 anni, è stato visto entrareLondon Clinic stamattina accompagnato dregina Camilla.è ricoverata la nuora, la principessa del Galles, ...

(Adnkronos) – Re Carlo III è entrato oggi, 26 gennaio, in ospedale per le cure alla prostata . Ne ha dato notizia Buckingham Palace, precisando che ... (periodicodaily)

Re Carlo III è stato ricoverato in ospedale e si sottoporrà ad un intervento alla prostata. Il sovrano inglese ha reso nota la diagnosi “per spronare molti altri uomini a sottoporsi a controlli in ...Re Carlo III ricoverato alla London Clinic, la stessa dove si trova Kate Middleton, per un intervento programmato alla prostata. Lo ha annunciato Buckingham Palace: l'ospedale privato nella capitale ...Re Carlo III è stato ricoverato in ospedale e si sottoporrà ad un intervento alla prostata. Il sovrano inglese ha reso nota la diagnosi “per spronare molti altri uomini a sottoporsi a controlli in cas ...