Carlo Dandolo | “Stuprato da bambino | non mi hanno creduto perché sono uomo”

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 26 gennaio 2024)è uno studente del corso di laurea in psicologia, ha 29 anni, è di Taranto, ma vive a Montemesola con la sua compagna. La sua è una storia di sofferenza e lotte, iniziata quando aveva appena 8 anni, età in cui – secondo quanto ci ha raccontato – è stato vittima di violenza sessuale. Un trauma represso per molti anni e con il quale ha dovuto conviverein tanti gli avrebbero sconsigliato di denunciare, poiché non sarebbe stato”.si è rivolto a istituzioni, centri antiviolenza, ma l’che subisce da parte di una donna, forse non è molto rilevante.ci ha raggiunti in redazione e ci ha raccontato la sua storia. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.