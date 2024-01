Cardiochirurgia | Musumeci Ismett “La realtà aumentata è il futuro”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) PALERMO (ITALPRESS) – Dopo aver girato il mondo ed essersi affermato come uno dei cardiochirurghi più importanti, il palermitano Francescoè tornato nella sua città natale, per aiutare l'– di cui da settembre è il nuovo Senior Consultant in Cardiac Surgery – a proseguire il suo processo di crescita. “Voglio provare a dare un contributo allasiciliana, mettendo a disposizione 40 anni di esperienza maturata – ha raccontatoin un'intervista all'Italpress -. L'è unamedica che si focalizza su trapianti e cuore ed è certamente uno dei principali centri in Italia, lo si è visto anche di recente con i dati pubblicati, dove l'per lasi colloca tra i primi, certamente il primo centro in ...

PALERMO (ITALPRESS) - Dopo aver girato il mondo ed essersi affermato come uno dei cardiochirurghi più importanti, il palermitano Francesco Musumeci è tor ...Palermo , 25 gen. (askanews) – Per la prima volta in Italia la Realtà Aumentata entra in una sala operatoria di Cardiochirurgia come ausilio per un intervento mini-invasivo. Questa tecnologia consente ...Per la prima volta in Italia la Realtà Aumentata entra in una sala operatoria di Cardiochirurgia come ausilio per un intervento mini-invasivo. Questa tecnologia consente di ottenere una ...