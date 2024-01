Carcere di Salerno | in agitazione il personale sanitario

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono in stato digli operatori sanitari che lavorano presso gli istituti penitenziari della provincia di, ildi Fuorni, l’icat di Eboli e quello di Vallo della Lucania. Mancano 26 infermieri nell’organico per poter garantire un servizio adeguato in strutture in cui c’è già una carenza di controlli come emerge chiaramente anche dalla inchiesta con la quale ieri la Procura diha chiesto e ottenuto 16 misure cautelari per fermare un traffico di droga e telefonini all’interno deldi. L’assenza di sicurezza viene confermata anche dalche ha riferito, nel corso di una conferenza stampa convocata dalla Fials che si è svolta questa mattina, di continue aggressioni ...