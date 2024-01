Carboni | non solo Inghilterra | interesse anche dall’Italia Risposta Inter – SI

Leggi su inter-news

(Di venerdì 26 gennaio 2024) In serata è spuntata la voce di undall’per. Sul talento di proprietà, ora in prestito al Monza, risulta esserci qualcosadalla Serie A: l’ha segnalato Palmeri a Sportitalia Mercato. VOCE AGGIUNTIVA – Rispetto a quanto detto in Argentina, per Tancredi Palmeri c’è qualcosa di più: «Sarebbe arrivata nelle passate ore, sul tavolo di viale della Liberazione, un’offerta per Valentindall’, dal West Ham. Non è chiara la dimensione dell’offerta, ma dovrebbe essere vicina ai venti milioni di euro. Potrebbe esserci un’offerta più bassa da un club italiano, che l’avrebbe rifiutato. È una notizia rimbalzata dall’Argentina poco fa, ma c’è fondamento. L’ha ...