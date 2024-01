Caos al Centro Ricerche Fiat di Pomigliano | i lavoratori scioperano | “Tuteliamo salario e dignità”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) I segretari campani della Filcams Cgil e dell’Ugl Ambiente e servizi, Guglielmo Mastrogiovanni e Antonio Esposito, annunciano nuove mobilitazioni deipresso ildid’Arco «Un mese non è bastato a tutte le parti interessate per risolvere questa vertenza drammatica e trovare le giuste soluzioni economiche che non devono, né possono, ricadere solo ed esclusivamente sui 18storici dello stabilimento». I segretari campani della Filcams Cgil e dell’Ugl Ambiente e servizi, Guglielmo Mastrogiovanni e Antonio Esposito, annunciano con una nota nuove mobilitazioni deiper quanto sta accadendo ai dipendenti della ditta esterna che si occupa del servizio di pulizia presso lo stabilimento del ...

Gravissimo incidente nella zona di Villa Borghese a Roma : due persone trasportate in ospedale per le gravi ferite. Un Grave incidente stradale ha ... (ilcorrieredellacitta)

Centinaia di studenti hanno attaccato il centro per rifugiati Rohingya – musulmani sunniti in fuga dal Myanmar – nella città di Banda Aceh, ... (liberoquotidiano)

Lo scorso anno si parlava del centrocampo del Napoli come un punto di forza eccezionale, elemento fondamentale per la conquista dello scudetto.... (calciomercato)

Il riferimento è alle mosse in entrata dei bianconeri, con i nomi di Felipe Anderson, Tiago Djaló, Adzic e Barido al centro del focus del quotidiano. Tra gli altri argomenti trattati spicca ...Del resto, come ci ricorda Mario Baldassarri, ex viceministro dell’Economia e presidente del Centro studi EconomiaReale di Roma e dell’Istao di Ancona, «i transiti dal Canale di Suez rappresentano sì ...Incontro in prefettura per evitare i problemi registrati nelle scorse stagioni nelle principali località: discussa l’idea di predisporre piani stralcio per la mobilità nelle aree sottoposte a vincolo ...