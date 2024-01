Cannavacciuolo multato

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ha comunicato di essere impegnato per una puntata di ’Cucine da incubo’. E così lui ieri mattina in Tribunale a Ravenna, dove era atteso come testimone, non si è potuto presentare. Una giustificazione non sufficiente secondo il giudice che gli ha così inflitto un’ammenda di 300 euro in attesa che si presenti nella prossima udienza di metà novembre. Certo, non una multa da incubo per le finanze dello chef pluristellato Antonino. Ma comunque da pagare e peraltro nell’ambito di un processo dove lui rappresenta la parte offesa per l’uso del suo marchio in un ristorante di Marina di Ravenna. La storia sucitò molto scalpore.