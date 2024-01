“Campionato falsato” | scoppia la guerra degli arbitri

Leggi su cityrumors

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Le decisioni del VAR, prese e mancate, continuano a scatenare polemiche e c’è chi parla diSei anni e mezzo di VAR, ormai un compagno necessario della Serie A in particolare e del calcio più in generale. Un tempo sufficiente per fare un primo bilancio e per continuare a scatenare la polemica. Ecco perché c’è chi parla apertamente di. Il VAR continua a far discutere (Ansa Foto) – Cityrumors.itNemmeno mettendo migliaia di chilometri in mezzo le polemiche si sono placate. Perché se le due semifinali della Supercoppa Italiana sono state dominate da Napoli e Inter senza episodi dubbi, la vittoria dei nerazzurri è stata condita da pesanti accuse. Il netto cambio di metro operato dall’arbitro Rapuano tra il primo e ...