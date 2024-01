Campagna abbonamenti per il girone di ritorno chiusa | il dato finale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“È record. Che sia solo un nuovo punto di partenza“. E’ questo il messaggio che l’US Avellino 1912 affida ai social, dopo la chiusura dellaper le gare interne deldi. Ilsi attesa sui 413sottoscritti: per un totale di 5001 tessere (4588, dopo la chiusura della fase estiva; ndr.). Unche fa ben sperare per il futuro, il più alto da quando la società irpina è detenuta dalla famiglia D’Agostino. Il Partenio-Lombardi che oggi, supera di poco la capienza dei 9000 posti, sarà dunque “coperta” da. Un fattore da non sottovalutare visto che la squadra di Michele Pazienza ha un rendimento interno da tallone d’Achille: l’ultima vittoria ...