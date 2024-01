Cameraman licenziato da Mediaset per molestie | “Trattato diversamente da Giambruno”

Un cameraman sarebbe stato allontanato per comportamenti molesti con alcune stagiste, ma trattato diversamente dall’ex compagno di Giorgia Meloni sul reintegro ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Re Carlo ha fatto visita a ...Un cameraman è stato licenziato da Mediaset per presunti «comportamenti molesti» in uno studio televisivo, dove si gira un programma di prima serata. L'uomo, M.N. di 55 anni, nega le accuse e tramite ...