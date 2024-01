Calendario sport invernali oggi | orari venerdì 26 gennaio | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024)26, una nuova giornata dedicata aglitutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sulla prima delle due discese femminili a Cortina, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Sull’Olympia delle Tofane, le ragazze nostrane andranno a caccia delle posizioni di vertice. Osservate speciali Sofia Ga e Federica Brignone che vorranno mostrarsi all’altezza delle aspettative sulla pista di casa. Proseguono le Olimpiadigiovanili in Corea del Sud, mentre iniziano i Mondiali di slittino di scena ad Altenberg ...