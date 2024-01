Calendario snowboardcross oggi in tv | orari St Moritz | programma | tv | streaming | startlist

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dopo le qualificazioni di ieri, si svolgeranno quest’a St.(Svizzere) le fasi finali della terza tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di snowobardcross. Al via si presenteranno diversi atleti pronti per andare a caccia di un grande risultato, tra cui anche i cinque italiani che ieri sono riusciti a superare il turno. In campo maschile saranno presenti Lorenzo Sommariva, Omar Visintin e Matteo Menconi: il primo partirà nella quarta batteria degli ottavi di finale insieme ai cechi Houser e Kubicik e lo spagnolo Romero, mentre Visintin e Menconi gareggeranno entrambi nell’ultimo ottavo di finale con l’australiano Lambert e il tedesco Beckhaus. Tra le donne ci saranno invece Michela Moioli, autrice del miglior tempo complessivo delle qualificazioni, e Sofia Groblechner: la prima prenderà il via nel primo quarto di finale insieme alle ...

