Calenda piccona la Schlein | “Non tollero le sue banalità | il suo Pd sa dire soltanto che è antifascista”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Le parole di Carlosono al veleno, non solo sul Pd ma anche contro la, al punto da far quasi ipotizzare un riavvicinamento ai grillini, da sempre invisi al leader di Azione. O magari con qualche ex grillino, come Pizzarotti. “Io penso che il M5s ha fatto una evoluzione. Era un ‘non partito’ all’inizio, ha preso il 33% e poi è crollato perché aveva promesso troppo. Invece di farlo chiudere andando ad elezioni, il Pd ha deciso di salvarlo, cosa per me incomprensibile, ed ha costituito il Conte del Covid. Ora le predìco che se il Pd si mette insieme con i 5s è più credibile Conte, da cui io sono molto lontano, di. Agli elettori della sinistra, del Pd, a cui hai raccontato che Conte era il miglior presidente del Consiglio possibile, come fai a raccontare adesso che è lala miglior candidata ...