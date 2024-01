Calciomercato Serie A | news e trattative aggiornate al 26 gennaio 2024

Leggi su inter-news

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Mancano pochi giorni alla fine del mercato, le società italiane stanno cercando di chiudere operazioni in entrata e in uscita. Questo il riepilogo di tutte le principalidi mercato, dellee degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore.INTER Si credeva fosse la giornata della chiusura di Stefano Sensi al Leicester, ma c’è la probabilità che l’Inter posticipi per avere un centrocampista in più a Firenze. Per la trasferta toscana mancheranno Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Arrivata inoltre un’offerta dall’Inghilterra per Valentin Carboni: il West Ham ha proposto 14 milioni di euro per acquistare subito il talentino dell’Inter in prestito ora al Monza.JUVENTUS In giornata è stato presentato ufficialmente Tiago Djaló, difensore arrivato dal Lille che sembrava ...