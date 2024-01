Calciomercato Sassuolo | Defrel verso la cessione | spunta l’ipotesi MLS

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Gregoiredovrebbe lasciare ilin questa sessione diperché vuole trovare più spazio, nonostante sia tutto in stand by Gregoiredovrebbe lasciare ilin questa sessione diperché vuole trovare più spazio, nonostante sia tutto in stand by. Non è facile sbloccare con il club neroverde la situazione legata al futuro del francese per il quale dall’inizio della sessione invernale dihanno suonato sirene inglesi, oltrea sondaggi portati avanti da Empoli, Cagliari e Udinese. Più si vala fi ne della finestra che chiuderà i battenti il 1° febbraio alle 20, più sembra una situazione da ultim’ora. Qualche sussurro più recente ha riguardato la Turchia, se arrivasse un’off erta dalla ...

Il calciatore in estate era passato in prestito al Sassuolo, ma già nei giorni scorsi era rientrato nella Capitale per esser venduto alla società brasiliana. Alla società giallorossa per la cessione ...Brutta tegola per il Sassuolo che per diverse settimane dovrà far a meno di Domenico Berardi. Il calciatore lucano ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro nel corso dell'ulti ...Questo venerdì mattina il Sassuolo ha riportato il comunicato dell’infortunio al ginocchio sinistro di Berardi che ha subito una distorsione e che sottoporrà a intervento chirurgico. Nell’infortunio è ...