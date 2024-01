Calciomercato Napoli | in chiusura l’affare Perez con l’Udinese

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ilsi avvicina a completare un nuovo acquisto sul mercato di gennaio. Accordo praticamente raggiunto conper il difensore Nehuen, difensore centrale argentino classe 2000.potrebbe definirsi già nella giornata di oggi per una cifra di 18 milioni di euro complessivi, 16 + 2 di bonus.protagonista del mercato invernale Il L'articolo Teleclubitalia.

L'attaccante arriva in prestito secco fino a giugno MONZA - Alessio Zerbin è un nuovo giocatore del Monza. Ufficiale l' arrivo in prestito fino a ... (ilgiornaleditalia)

Il Napoli non si ferma e piazza l’ennesimo colpo della sessione invernale: trovata l’intesa per l’ arrivo di Nehuen Perez dall’Udinese . Altro colpo ... (sportnews.eu)

Il weekend calcistico è pronto ad entrare nel vivo, ma il calciomercato non si fermerà. Manca sempre meno alla chiusura e bisogna accelera re per ... (notizie)

Calciomercato Napoli : ormai sembrano non esserci più dubbi, Nehuen Perez arriva dal l’Udinese alla corte di Walter Mazzarri per rinforzare la difesa ... (2anews)

De Laurentiis investe 50 milioni nel mercato invernale per potenziare il Napoli . Scopri i nuovi talenti e la strategia per la rimonta ... (napolipiu)

È ufficiale: Leander Dendoncker è un nuovo giocatore del Napoli. Il classe 1995 arriva dall' Aston Villa in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Mercoledì il giocatore ha svolto le ...Tutto fatto tra il Napoli e l’Aston Villa per l’arrivo di Leander Dendoncker, il centrocampista belga classe 1995 che mercoledi pomeriggio ha svolto le visite mediche di rito a ...La sfida con il Napoli è decisiva per il futuro dell’allenatore e rappresenta ...con la ricerca di un gioco collettivo basato sul controllo della partita, un calcio più offensivo che ha dimenticato l ...