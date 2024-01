Calciomercato Napoli | cinque rinforzi per un totale di 50 milioni investiti da ADL

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 26 gennaio 2024) De Laurentiis investe 50nel mercato invernale per potenziare il. Scopri i nuovi talenti e la strategia per la rimonta azzurra. NOTIZIE MERCATO. Ilsi conferma protagonista indiscusso del mercato invernale, con il patron Aurelio De Laurentiis che ha investito massicciamente per rinforzare la squadra e tentare una rapida ascesa in classifica. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, De Laurentiis ha messo sul piatto circa 50di euro, dimostrando una chiara determinazione nel supportare il tecnico Walter Mazzarri nella sua missione di risalire la china. La cifra notevole investita dal presidente partenopeo è stata dettagliata dal quotidiano campano. “Certamente De Laurentiis ha scucito circa 50di euro per rinforzare la ...