Calciomercato Milan | Origi lascia già il Nottingham Forest? La cifra

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 26 gennaio 2024) In questa sessione dil’attaccante delpotrebbe giàre il, ecco la nuova destinazione… Ilsi trova a dover fare conti col fallimento dell’acquisto di Divock, svincolato a parametro zero dal Liverpool la scorsa estate non è mai riuscito a dimostrare nulla. In rossonero 36 presenze con 2 reti e 1 assist e poi il prestito al, 9 partite giocate con nessun goal e nessun assist. L’ex Liverpool dopo i Reds ha fatto solo “danni”, pochissimi goal e un rendimento che definire scadente è un eufemismo. In 177? ha messo in archivio solo un cartellino giallo. Però c’è qualcuno disposto ad acquistarlo, e ilnon aspetta altro. Nuova ...