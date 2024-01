Calciomercato Milan | l’alternativa a Benjamin Sesko per l’attacco…

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 26 gennaio 2024), Moncada studiaper l’attacco: piace il nome di Viktor Gyokeres… Ilin estate farà il grande colpo in attacco. Nessuno sa quanto verrà investito, ma di certo non verrà sostenuta una spesa al pari dei top club europei. Sì, perché la squadra rossonero non ha una forza economica irresistibile e, quindi, deve cercare il colpo di mercato ad un prezzo non esagerato, ma che può dare grande supporto e forza alla squadra. I nomi sulla lista di Moncada sono tanti, ma il tempo per decidere e affondare il colpo c’è. Uno dei profili favoriti è quello di Joshua Zirkzee del Bologna, che ad oggi ha messo a segno 8 goal e fornito 4 assist in 22 partite tra Serie A e Coppa Italia. Anchedel Lipsia è ...