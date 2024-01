Calciomercato Milan | ecco l’attaccante di Medellín con un passato nella MLS

(Di venerdì 26 gennaio 2024)Jhon Durán,che potrebbe arrivare da Birmingham, ma occhio alla concorrenza del Chelsea Ildi Stefano Pioli si prepara alla gara contro Il Bologna di Thiago Motta, che torna a San Siro dopo aver eliminato l’Inter dalla Coppa Italia. I rossoneri rimangono concentrati sul match contro i felsinei con ambizioni europee, la partita di domani sera rappresenterà uno spartiacque fondamentale per il proseguo della stagione della truppa di Pioli. Un occhio di riguardo però va sempre anche e soprattutto al, Rafael Leão quest’anno va a intermittenza e Olivier Giroud alla veneranda età di 37 anni tira la carretta in maniera encomiabile, ma non è eterno. Noah Okafor è una bellissima scoperta e Luka Jovi? una piacevole sorpresa, entrambi però ...

Il Milan in questa sessione di Calciomercato deve fare i conti con le uscite, Marco Pellegrino può andare in Belgio ma c’è un però… Il Milan sta ... (dailymilan)

Il Milan in questi giorni deciderà se intervenire sul mercato per rinforzare la difesa. Tre i nomi caldi: Brassier , Kiwior e Chalobah (pianetamilan)

Davide Bartesaghi, terzino del Milan , è uno dei nomi in uscita dal club. Per il giocatore un interessamento anche dall' estero (pianetamilan)

Calciomercato Milan , per Davide Bartesaghi al Frosinone non è ancora fatta. E il Losanna si inserisce nella corsa… Per il passaggio di Davide ... (dailymilan)

Calciomercato Milan , per Davide Bartesaghi al Frosinone non è ancora fatta. E il Losanna si inserisce nella corsa… Per il passaggio di Davide ... (dailymilan)

Continua la ricerca da parte del calciomercato Milan dell’attaccante sul quale fiondarsi in estate per puntellare il proprio reparto offensivo e l’ultimo nome porta a Viktor Gyokeres. Il centravanti ...Una posizione forte. L'ha presa Patrick Vieira, ex capitano dell'Arsenal e pilastro della nazionale francese che ha giocato anche in Italia con ...Tra Milan-Roma di domenica 14 gennaio e Milan-Bologna di sabato 27, ben 12 giorni pieni senza calcio per il Giuseppe Meazza: una coincidenza dovuta all'assenza di coppe e al contemporaneo rinvio di ...