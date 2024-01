Calciomercato Milan | Davide Bartesaghi in Ciociaria | ma Il Losanna

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 26 gennaio 2024), peral Frosinone non è ancora fatta. E ilsi inserisce nella corsa… Per il passaggio didalal Frosinone bisogna pazientare ancora…per l’inserimento del. La situazione relativa asembrava già definita, con il 18enne terzino sinistro dei rossoneri avviato verso il Frosinone con la formula del prestito secco. Il club giallazzurro si è mosso in anticipo per tappare alcune falle nel proprio reparto difensivo a causa di varie defezioni per infortunio. Il Frosinone ha così posto l’attenzione suchiedendo un prestito secco al. Un affare che sembra avviato ad una conclusione tra le parti, ...