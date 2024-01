Calciomercato Lecce | fatta per Strefezza al Como | la cifre

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ilha chiuso l’operazione per la cessione di Gabriel, attaccante brasiliano, al. I dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’arrivo di Gabrielalsarebbe sempre più vicino. Il club lombardo ha infatti raggiunto un’intesa di massima con ilper il brasiliano. L’operazione è impostata a titolo definitivo per circa 4-5 milioni di euro. Nella serata di venerdì le due società si rincontreranno per sistemare i dettagli e chiudere l’operazione.

