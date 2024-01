Calciomercato Juve | nuovi contatti per l’addio di Kean | la situazione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

Le ultime sul possibile trasferimento di Moisedallantus all'Atletico Madrid in questa sessione di mercato Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, nelle ultime ore ci sarebbero stati deipositivi trantus e Atletico Madrid per definire l'operazione. L'agente dell'attaccante è infatti al lavoro per limare i dettagli del prestito. Dopo il rallentamento che aveva rischiato di far saltare la trattativa, si va dunque verso la chiusura. L'Atletico ha infatti deciso di concludere l'operazione anche senza la cessione di Correa in Arabia Saudita.