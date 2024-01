Calciomercato Genoa | in arrivo Ankeye dello Sheriff

Calciomercato Genoa : dopo la partita contro il Torino è scatta to l’obbligo di riscatto per Juinor Messias dal Milan Junior Messias è al 100% un ... (calcionews24)

Calciomercato Genoa , in attacco piace Ankeye , ma per tesserare il nigeriano bisogna liberare lo slot extracomunitario Il Genoa al lavoro sul ... (calcionews24)

Il calciomercato del Genoa entra sempre più nel vivo. David Ankeye, giocatore dello Sheriff, sarà presto rossoblù. Secondo quanto riportato dal noto giornalista sportivo, Fabrizio Romano, l’accordo ...L'ex Modena passerà poi al Genoa, in prestito dall'Atalanta che è detentrice del cartellino. Per ciò che concerne il centrale difensivo, è notizia di poche ore fa che il Genoa sta lavorando per ...L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sull'ultima operazione chiusa dal Genoa in questa sessione invernale. Nuovo acquisto del Genoa di Gilardino, come annunciato da Gianluca Di ...