Calciomercato Genoa | fatta per Cittadini dall’Atalanta | la formula

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ilha chiuso l’operazione con l’Atalanta per l’arrivo di Giorgio, difensore centrale. I dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ilavrebbe chiuso l’operazione per il sostituto di Dragusin: si tratta di Giorgio, difensore centrale classe 2002 in prestito al Monzanella prima parte di stagione.si trasferirà in rossoblù sempre con ladel prestito secco fino al termine della stagione. Nella giornata di sabato 27 gennaio verranno effettuate le visite mediche e la firma.