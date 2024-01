Calciomercato com – De Laurentiis | ‘Osimhen andrà a Real | PSG o in Premier Per Mourinho niente Napoli’ Poi conferma Zielinski all’Inter|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 26 gennaio 2024) 2024-01-26 18:00:00 Arrivano conferme: Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha parlato ai microfoni di.com, all’uscita dall’assemblea in Lega Serie A, a Milano: “Incontro educato con Gravina, ognuno ha posizionato i propri pensieri. Vedremo quello che si potrà fare per cambiare il calcio italiano”. SUGLI ARBITRI – “L’inchiesta delle Iene lascia il tempo che trova, non ci sono prove quindi non si possono fare accuse. E’ stato spettacolarizzato il pettegolezzo, se invece non lo fosse devono dimostrarlo”. SUL MERCATO – “Quando si viene beffati dalle istituzioni, vedi Infantino per la Coppa d’Africa, e hai due giocatori in meno e parecchie partite, devi correre ai ripari. Ci sono mancati due terzini, abbiamo cambiato l’allenatore: abbiamo avuto tanti problemi. Mazzarri finora ha fatto il suo, mi sta ...